С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Ракета, сбившая малайзийский Boeing на востоке Украины, не принадлежала России, заявил президент Владимир Путин.
Он добавил, что Россия не допущена к расследованию, а аргументы, которые она предлагает, не принимает комиссия, ведущая следствие.
При этом президент обратил внимание на то, что Украина не выполнила обязательства по закрытию воздушного пространства.
"Почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных ИКАО, международной организацией по гражданской авиации, и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, об этом почему-то даже никто не вспоминает", — сказал Путин.
В чем обвиняют Россию
Накануне Международная следственная группа (JIT) обнародовала промежуточные результаты расследования причин трагедии в Донбассе.
В Минобороны ответили, что ни один российский ЗРК никогда не пересекал украинскую границу. В ведомстве указали, что все выводы JIT базируются в основном на информации из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны игнорируются.
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в причастности к катастрофе Boeing и призвали вступить в переговоры "для установления справедливости". Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Москва должна взять на себя ответственность за крушение.
Минобороны рассказало о ракете
Кроме того, в ведомстве отметили, что следствие замалчивает данные о дате и месте обнаружения двигателя, возможно, из-за того, что он может принадлежать Украине. После развала СССР у Киева осталось около 20 дивизионов "Бук", а новых ракет Украина с 1991 года не покупала.