Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Ракета, сбившая малайзийский Boeing на востоке Украины, не принадлежала России, заявил президент Владимир Путин.

"Повторяю, там несколько версий, в том числе, и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Он добавил, что Россия не допущена к расследованию, а аргументы, которые она предлагает, не принимает комиссия, ведущая следствие.

При этом президент обратил внимание на то, что Украина не выполнила обязательства по закрытию воздушного пространства.

"Почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных ИКАО, международной организацией по гражданской авиации, и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, об этом почему-то даже никто не вспоминает", — сказал Путин.

В чем обвиняют Россию

Накануне Международная следственная группа (JIT) обнародовала промежуточные результаты расследования причин трагедии в Донбассе.

Голландские эксперты утверждают, что сбивший самолет "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, расположенной в Курске. В качестве доказательства была предъявлена обшивка двигателя ЗРК.

В Минобороны ответили, что ни один российский ЗРК никогда не пересекал украинскую границу. В ведомстве указали, что все выводы JIT базируются в основном на информации из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны игнорируются.

Нидерланды и Австралия обвинили Россию в причастности к катастрофе Boeing и призвали вступить в переговоры "для установления справедливости". Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Москва должна взять на себя ответственность за крушение.

Минобороны рассказало о ракете

По данным российского Минобороны, ракету, фрагмент которой представила JIT, произвели в СССР в 1986 году. При этом срок годности таких ракет составляет 15 лет, все их утилизировали после 2011 года.

Кроме того, в ведомстве отметили, что следствие замалчивает данные о дате и месте обнаружения двигателя, возможно, из-за того, что он может принадлежать Украине. После развала СССР у Киева осталось около 20 дивизионов "Бук", а новых ракет Украина с 1991 года не покупала.