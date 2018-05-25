Премьер Японии сожалеет об отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Япония жалеет о срыве саммита США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре, но надеется, что подобное мероприятие состоится в будущем, заявил премьер Японии Синдзо Абэ.

"Конечно, нам очень жаль… Ядерное оружие, оружие массового уничтожения – все эти виды оружия необходимо эффективным способом уничтожить. Это самые главные цели переговоров между этими странами (США и КНДР). И именно путем проведения такого саммита нам необходимо продвинуться вперед", — заявил Абэ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил также, что "в дальнейшем мы должны реализовывать такую встречу – это необходимо для решения накопившихся проблем".