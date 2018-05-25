Россия на 100% будет готова к проведению ЧМ по футболу, заявил Дворкович

Символ чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака, председатель оргкомитета Россия-2018, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и первый заместитель главы петербургского спорткомитета Николай Растворцев (слева направо) на открытии Парка футбола ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Символ чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака, председатель оргкомитета Россия-2018, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и первый заместитель главы петербургского спорткомитета Николай Растворцев (слева направо) на открытии Парка футбола ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Россия будет на 100% готова к чемпионату мира по футболу в день открытия, все идет в графике, сказал журналистам председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

"На 100% будем готовы в день матча открытия, всегда есть десятая доля процента, которую надо доделать, завершить. Вся команда занимается этим", — сказал Дворкович на ПМЭФ.

"Это благоустройство территории, вопросы безопасности, настройки IT-инфраструктуры, связи, координации между различными службами, подготовка к встрече команд. Все это идет полным ходом, не сомневаюсь, что все будет готово в срок", — добавил он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.