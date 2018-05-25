Россия на 100% будет готова к проведению ЧМ по футболу, заявил Дворкович

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Россия будет на 100% готова к чемпионату мира по футболу в день открытия, все идет в графике, сказал журналистам председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.
"Это благоустройство территории, вопросы безопасности, настройки IT-инфраструктуры, связи, координации между различными службами, подготовка к встрече команд. Все это идет полным ходом, не сомневаюсь, что все будет готово в срок", — добавил он.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.