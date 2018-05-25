В Совфеде разрабатывают поправки о совершенствовании страховой медицины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В Совфеде готовят поправки в законодательство, направленные на совершенствование страховой медицины, чтобы каждый рубль шел на пользу гражданам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью Национальной Медиа Группе.
"Я не против страховой медицины, я — за, только за реальную страховую медицину", — сказала спикер.
Она также выразила неудовлетворение деятельностью медицинских страховых компаний, которые не следят за качеством медуслуг, не выполняют свои обязанности. "Фактически, это стали структуры по перекачиванию средств из ФОМС в медучреждения", — сказала она.
Все эти вопросы, по повышению качества страховой медицины, сейчас обсуждаются в Совфеде, в том числе и необходимые поправки в законодательство, добавила она.
Она также привела данные соцопросов, согласно которым 80% респондентов высказались за повышение качества медуслуг.
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