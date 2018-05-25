В Совфеде разрабатывают поправки о совершенствовании страховой медицины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В Совфеде готовят поправки в законодательство, направленные на совершенствование страховой медицины, чтобы каждый рубль шел на пользу гражданам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью Национальной Медиа Группе.

"Я не против страховой медицины, я — за, только за реальную страховую медицину", — сказала спикер.

По ее словам, эффективно должен использоваться каждый рубль, "а не чтобы огромные средства тратились на содержание аппарата" Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), "как федерального, так и региональных". Матвиенко отметила, что эти суммы "сопоставимы со строительством новых современных больниц".

Она также выразила неудовлетворение деятельностью медицинских страховых компаний, которые не следят за качеством медуслуг, не выполняют свои обязанности. "Фактически, это стали структуры по перекачиванию средств из ФОМС в медучреждения", — сказала она.

Все эти вопросы, по повышению качества страховой медицины, сейчас обсуждаются в Совфеде, в том числе и необходимые поправки в законодательство, добавила она.

Матвиенко также подчеркнула, что страховые компании получили право штрафовать медучреждения. При этом штрафы накладываются не за плохое качество медуслуг, а, например, за неправильно представленный врачом отчет. "Завалили врачей отчетами, в прошлом году объем штрафов составил 2 миллиарда рублей. И эти деньги не были направлены на закупку новой аппаратуры. Они были растрачены на выплату премий страховым агентам", — возмутилась Матвиенко.

Она также привела данные соцопросов, согласно которым 80% респондентов высказались за повышение качества медуслуг.

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