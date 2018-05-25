МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Строительство в России новых судов для освоения Арктики, в том числе новых атомных ледоколов "Лидер", потребует средства в размере 500 миллиардов рублей, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы просчитали в горизонте до 2030 года потребность в ледокольном флоте. При нынешних, строящихся сейчас (атомных ледоколах), плюс два еще, плюс четыре ледокола на СПГ, плюс от одного до трех(атомных) ледоколов нового поколения "Лидер". Вы знаете, сколько денег нужно? Полтриллиона рублей", — сказал Лихачев в пятницу на сессии по развитию Арктики в рамках Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.