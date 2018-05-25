Помощник президента предложил бизнесу оценить работу чиновников в регионах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Белоусов, подводя итоги презентации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, предложил губернаторам провести опрос представителей бизнеса, чтобы узнать, как они оценивают работу конкретных чиновников и конкретных структур в регионах, что, по его мнению, повысит уровень доверия предпринимателей к власти и качество работы региональных команд.

"Успех там, где бизнес участвует в оценке работы институтов и процедур, и знает, что результаты этого участия будет сказываться на оценке работы конкретных представителей органов власти и чиновников", — сказал Белоусов, подводя итоги презентации рейтинга на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, это дает очень большой эффект.

"Я вам предлагаю проводить праймериз… Небольшие деньги — провести опрос среди бизнеса, провести разбор полетов. Но это даст возможность сформировать KPI на основе оценок бизнеса для конкретных чиновников и конкретных структур. Я уверен, что такой подход очень быстро даст результат в смысле доверия, в смысле качества работы структур в регионе", — сказал помощник президента.

Национальный рейтинг — совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "ОПОРЫ России").

В этом году список инвестиционно привлекательных регионов возглавила Тюменская область, поднявшись сразу на пять пунктов по сравнению с предыдущим годом. Москва заняла второе место (+1 пункт). Татарстан, сохранявший лидерство в рейтинге АСИ на протяжении трех лет, в этот раз оказался третьим. Санкт-Петербург, сделав огромный скачок с 17 места, разместившись на четвертой позиции. Замыкает первую пятерку Тульская область (-1 пункт по сравнению с рейтингом-2017).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.