Новак призвал подумать о возвращении инвестиций в мировую нефтяную отрасль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Сегодняшняя ситуация с санкциями вызывает озабоченность, нужно думать о возвращении инвестиций в мировую нефтяную отрасль, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в ходе выступления в рамках ПМЭФ.

"Санкции — известный механизм, даже в прошлом столетии был известен и применялся, но то, что сегодня происходит, вызывает большие озабоченности", — сказал Новак.

По его словам, спрос на энергоресурсы в мире в будущем будет расти, и нужно будет его обеспечивать. "Нам всем необходимо задуматься над тем, как возвращаться к рыночным методам привлечения инвестиций", — подчеркнул министр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.