Глава Дагестана не исключил новых задержаний чиновников в республике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев назвал не теоретической, а практической возможность новых задержаний высокопоставленных чиновников в республике.

"Это практически возможно. Это будет продолжаться, пока люди занимаются преступной деятельностью", — сказал он РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума в четверг.

Васильев добавил также, что в настоящее время в Дагестане продолжает работу специальная комиссия силовиков из Москвы. "Работают", — ответил он на соответствующий вопрос.

Глава Дагестана добавил, что в рамках борьбы с коррупцией в регионе необходима системная работа, которая позволит не только привлечь виновных к ответственности, но и заменить их людьми, работающими на благо общества. "Эта работа проводится, она не будет останавливаться, мы ее будем продолжать, люди этого требуют", — отметил Васильев.

В Дагестан ранее была направлена специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.