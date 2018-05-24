Льготы на страховые взносы пока останутся прежними, заявила Голикова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Пониженные льготы на страховые взносы пока останутся на том уровне, как они есть, заявила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Реальной детальной оценки о том, как повлияло снижение стразовых взносов на деятельность отрасли, сделано до конца не было. И прежде чем как-то к этому относиться, повышать или сохранять неправильно было бы. Сейчас это так. А менять нужно тогда, когда мы получим обоснованные аргументы — эффективно это или нет. Пока это действует так, как действует", — сказала Голикова в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Он добавила, что в таком случае федеральный бюджет будет предоставлять трансфер на разницу между основным тарифом и уменьшенным.