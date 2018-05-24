На ПМЭФ Росгеология и Мадагаскар подписали договор о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. "Росгеология" договорилась с министерством горнодобывающей и нефтяной промышленности Мадагаскара о поиске и разведке месторождений полезных ископаемых в этой стране, сообщает компания.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Документ предполагает долгосрочное сотрудничество сторон в области геологического изучения, оценки состояния минеральных ресурсов, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых на территории Республики Мадагаскар", — говорится в сообщении.

Стороны договорились составить прогнозно-металлогеническую карту территории Мадагаскара, провести специализированные съемки и поиски и оценка месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья с подсчетом ресурсов и запасов.

"Мадагаскар является перспективной территорией по целому ряду полезных ископаемых. У "Росгеологии" накоплены наработки по данному региону еще с советских времен. Мы уверены, что опыт, существующая база данных, а также уникальные компетенции холдинга будут полезны республике Мадагаскар в вопросах развития и освоения минерально-сырьевой базы страны", — отметила директор по маркетингу и зарубежным проектам компании Анастасия Афанасьева.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.