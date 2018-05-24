Нижегородская область и Росстандарт заключили договор на ПМЭФ

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (слева) во время Петербургского международного экономического форума

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (слева) во время Петербургского международного экономического форума

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о взаимодействии, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Документ предусматривает реализацию политики в вопросах повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг.

"Подписание соглашения — важный шаг в развитии нашего сотрудничества. В нижегородской области успешно работает центр стандартизации и метрологии. Процессы управления качеством сегодня приобретают особое значение, а Федеральное агентство помогает бороться с контрафактом на рынке. Мы будем развивать сотрудничество, внедрять лучшие технологии. Наша задача – занять лидирующие позиции в стране по качеству продукции и услуг во всех сферах деятельности", — приводит пресс-служба слова главы региона.

По словам Абрамова, взаимодействие Росстандарта с Нижегородской областью очень важно, поскольку инфраструктура качества влияет на повышение конкурентоспособности региона.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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