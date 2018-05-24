Чижов заявил, что приглашенные члены Еврокомиссии не приехали на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Полдюжины членов Еврокомиссии были приглашены на ПМЭФ-2018, но никто из них не смог приехать, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"На нынешний Петербургский международный экономический форум, к сожалению, в этом году никто из членов Еврокомиссии не нашел времени приехать… В этом году были полдюжины приглашены — оказались все заняты. Я думаю, что они, наверное, об этом будут сожалеть", — сказал Чижов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.