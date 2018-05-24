На Дальнем Востоке проведут реформирование образования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Реформирование образования на Дальнем Востоке начнут через два месяца, чтобы добиться подготовки в вузах и ссузов специалистов по востребованным специальностям, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Очень важно иметь достаточное количество подготовленных специалистов по тем специальностям, которые востребованы в проектах. Сегодня у нас, конечно, существенный диссонанс. Готовят людей по одним специальностям, востребованы они по другим", — сказал Трутнев, выступая на сессии ПМЭФ-2018 "Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций".

"В течение двух месяцев мы должны завершить баланс по всему Дальнему Востоку, а после этого просто приступить к определенной реформе образования. Мы будем добиваться того, чтобы высшее, средне-специальные учебные заведения готовили тех людей, которые будут востребованы в новых проектах", — заявил вице-премьер.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.