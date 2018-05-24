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Петербургский международный экономический форум

Губернатор Петербурга рассказал, сколько стоит проведение ПМЭФ

09:1524.05.2018
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Проведение Международного экономического форума (ПМЭФ) обходится Петербургу очень недорого, заявил РИА Новости губернатор Георгий Полтавченко.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2018: тренд на доверие в мировой политике и экономике

При этом, по его словам, форум выгоден.

"Очень недорого", — сказал Полтавченко на вопрос, во сколько обходится городу проведение форума.

"Это выгодно, потому что это новые контакты, новые возможности, новые инвестиции в конечном итоге", — сообщил он в кулуарах ПМЭФ.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Стартовый день ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВолонтеры встречают участников Петербургского международного экономического форума на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.Волонтеры встречают участников Петербургского международного экономического форума на Московском вокзал в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Волонтеры встречают участников Петербургского международного экономического форума на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир АстапковичТрадиционно во время форума на стенде МИА "Россия сегодня" будет работать выездная студия радио Sputnik, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.Стенд международного информационного агентства и радио Спутник на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Традиционно во время форума на стенде МИА "Россия сегодня" будет работать выездная студия радио Sputnik, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПункт выдачи портфелей участников Петербургского международного экономического форума.Пункт выдачи портфелей участников Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Пункт выдачи портфелей участников Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПавильон Сбербанка в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".Павильон Сбербанка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Павильон Сбербанка в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсе дни форума в павильоне F будет работать мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.Стенд РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Все дни форума в павильоне F будет работать мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок ПМЭФ.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПавильон компании "Роснефть" накануне открытия форума.Павильон компании Роснефть в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Роснефть" накануне открытия форума.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум в этом году будет проходить под девизом "Создавая экономику доверия".Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Петербургский международный экономический форум в этом году будет проходить под девизом "Создавая экономику доверия".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтенд телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме-2018.Стенд телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме-2018.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗнак парковки для автомобилей участников форума в центре Санкт-Петербурга.Знак парковки для автомобилей участников Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Знак парковки для автомобилей участников форума в центре Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа период проведения ПМЭФ запущены регулярные шаттлы, которые будут следовать, в частности, от аэропорта "Пулково", от Московского вокзала, а также от официальных гостиниц ПМЭФ.Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На период проведения ПМЭФ запущены регулярные шаттлы, которые будут следовать, в частности, от аэропорта "Пулково", от Московского вокзала, а также от официальных гостиниц ПМЭФ.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.Участники Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСеверная столица готовится принять около 15 тысяч гостей форума из более чем 100 стран мира.Посетители на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Северная столица готовится принять около 15 тысяч гостей форума из более чем 100 стран мира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГость ПМЭФ на одном из стендов в "Экспофоруме".Мужчина на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гость ПМЭФ на одном из стендов в "Экспофоруме".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ стартовый день ПМЭФ состоялся российский форум малого и среднего предпринимательства. Участники обсудили работу МСП и меры по усилению его роли в российской экономике.Пленарная сессия Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов? в рамках Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В стартовый день ПМЭФ состоялся российский форум малого и среднего предпринимательства. Участники обсудили работу МСП и меры по усилению его роли в российской экономике.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПленарная сессия "Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?" открыла деловую программу форума МСП.Пленарная сессия Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов? в рамках Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Пленарная сессия "Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?" открыла деловую программу форума МСП.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТрехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин в среду принял участие в презентации спортивной программы Петербургского международного экономического форума.Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по энергетике Александр Карелин во время презентации спортивной программы ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин в среду принял участие в презентации спортивной программы Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДвукратный призер Олимпийских игр в метании молота, глава комиссии Европейского олимпийского комитета Юрий Тамм, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин, замдиректора Фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов и гольф-директор клуба "Петергоф" Инар Курамшин во время презентации спортивной программы ПМЭФ-2018.Мероприятия в рамках ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Двукратный призер Олимпийских игр в метании молота, глава комиссии Европейского олимпийского комитета Юрий Тамм, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин, замдиректора Фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов и гольф-директор клуба "Петергоф" Инар Курамшин во время презентации спортивной программы ПМЭФ-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВолонтеры на Петербургском международном экономическом форуме-2018.Волонтеры на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Волонтеры на Петербургском международном экономическом форуме-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители в "Экспофоруме" накануне официального открытия Петербургского международного экономического форума.Посетители на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители в "Экспофоруме" накануне официального открытия Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтойка регистрации гостей и участников Петербургского международного форума.Волонтеры на стойке регистрации на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стойка регистрации гостей и участников Петербургского международного форума.
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