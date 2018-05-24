Губернатор Петербурга рассказал, сколько стоит проведение ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Проведение Международного экономического форума (ПМЭФ) обходится Петербургу очень недорого, заявил РИА Новости губернатор Георгий Полтавченко.

При этом, по его словам, форум выгоден.

"Очень недорого", — сказал Полтавченко на вопрос, во сколько обходится городу проведение форума.

"Это выгодно, потому что это новые контакты, новые возможности, новые инвестиции в конечном итоге", — сообщил он в кулуарах ПМЭФ.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.