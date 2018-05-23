РЭЦ на ПМЭФ подпишет соглашение с Торговой палатой Германии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Российский экспортный центр на Петербургском международном экономическом форуме договорится о сотрудничестве с Российско-германской внешнеторговой палатой, рассказала РИА Новости управляющий директор группы РЭЦ по внешним связям и коммуникациям Вера Подгузова в кулуарах ПМЭФ.

"Мы подпишем соглашение с Российско-германской внешнеторговой палатой, Восточным комитетом германской экономики и немецким Федеральным союзом материально-технического снабжения, закупок и логистики", — сказала Подгузова.

"Мы сейчас очень активно работаем с Германией. Сегодня объем торговли с Германией достаточно большой, но явно недостаточный. Мы говорим о том, что можно развивать его в части инвестиционно-экспортных проектов, я имею в виду размещение немецких производств на территории России, их достаточно много, и затем экспорт с этих производств", — пояснила собеседница агентства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.