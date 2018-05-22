РЖД готовят окончательные расчеты по стоимости перехода на Сахалин

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РЖД готовят окончательные расчеты по стоимости транспортного перехода на Сахалин с материковой части РФ, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.

Газета " Коммерсант " в мае писала, что "Российские железные дороги" оценивают стоимость проекта строительства Сахалинского железнодорожного перехода в 540,3 миллиарда рублей без НДС, из них цена моста — 252,8 миллиарда рублей.

"Сейчас в СМИ называются разные цифры. Все они – предварительные… Мы представим расчеты, как только они будут окончательно готовы. Хочу отметить, что все наши крупные проекты доказывают, что планировать мы умеем, более того, в процессе стройки делаем все возможное, чтобы снизить стоимость в меньшую сторону", — сказал генеральный директор РЖД в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Проекту, добавил он, предстоит пройти аудит и оптимизацию.

"При расчетах мы отталкиваемся от мировых и отечественных аналогов. Но каждый подобный мост индивидуален. Проект включает строительство не только моста, но и железной дороги к нему, и развития инфраструктуры Сахалина", — отметил топ-менеджер.

Вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался ранее по заказу Минтранса РФ в 2013 году. Тогда были просчитаны два варианта строительства железнодорожной линии Селихино — Ныш с мостовым переходом и с тоннельным переходом стоимостью порядка 400 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

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