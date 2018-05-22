Глава РЖД надеется, что скоро женщины смогут работать машинистами "Сапсана"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров надеется, что женщины в скором времени смогут работать машинистами высокоскоростного поезда "Сапсан", заявил он в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.

РЖД, писала корпоративная газета "Гудок", предложили упразднить общий перечень запрещенных для женщин профессий и разрешить компаниям самим формировать ограничения по согласованию с профсоюзом. Перечень работ, на которых запрещается применение труда женщин, был утвержден постановлением правительства от 25 февраля 2000 года. Такие ограничения есть во многих отраслях. Один из разделов документа полностью посвящён железнодорожному транспорту и включает такие профессии, как машинист и помощник машиниста локомотива, составитель поездов, аккумуляторщик, осмотрщик вагонов.

"Подготовлен проект приказа, где часть наших пожеланий учтена. Ждём решения Минтруда", — сообщил Белозеров. Он пояснил, что в настоящее время порядка 47% сотрудников компании имеют вредные условия труда.

"Нам важно, прежде всего, бороться с такими условиями, улучшать их, чтобы большее количество профессий из этого списка выпадало и было включено в перечень обычных профессий. Соответственно, тогда и женщины смогут работать на этих должностях. Машинист, например. Условия работы на современном подвижном составе позволяют это сделать. Надеюсь, в скором времени я увижу как женщина-машинист управляет "Сапсаном", — добавил глава РЖД.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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