Эксперт ответил важность участия вице-председателя Китая в ПМЭФ

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Участие вице-председателя КНР Ван Цишаня в майском Петербургском экономическом форуме имеет высокую геополитическую значимость и демонстрирует важность отношений Китая с Москвой на фоне нарастающих в последнее время противоречий Пекина и Вашингтона, приводит мнение эксперта South China Morning Post.

Ранее официальный представитель китайского МИД Лу Кан сообщил, что Ван Цишань с 24 по 29 мая примет участие в Петербургском международном экономическом форме, а также совершит визит в Белоруссию.

Как заявил изданию эксперт по международным отношениям профессор Пан Чжунин, этот визит "не только демонстрация уникальной и важной роли Ван Цишаня в сфере внешней политики Китая, но и демонстрация значимости российско-китайских отношений во всей дипломатии КНР на фоне растущей неопределённости и соперничества в отношениях Пекина с Вашингтоном".

По его словам, для Ван Цишаня это первый зарубежный визит в качестве вице-председателя КНР, и то, что он совершает его в Россию, для Пекина достаточно символично. Так, председатель КНР Си Цзиньпин после вступления в должность также совершил свой первый зарубежный визит в Россию.

Ван Цишань, который ранее руководил главным антикоррупционным органом Компартии Китая, в марте был назначен вице-председателям КНР по международным вопросам. Ван Цишань также известен как специалист в экономике и финансах. В частности, он сыграл значимую роль в выходе Китая из азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов.