РФПИ на ПМЭФ подпишет соглашения с инвесторами из Азии и Европы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций в рамках Петербургского международного экономического форума планирует подписать новые соглашения об инвестициях с азиатскими, европейскими и ближневосточными партнерами, в частности в сфере высоких технологий, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью журналу ПМЭФ, подготовленному фондом Росконгресс.

"Мы хотим представить нашим партнерам новые инвестиционные идеи, особенно проекты в сфере высоких технологий, которые скоро составят около четверти нашего портфеля. Мы расскажем о возможностях в сфере инфраструктурного строительства и здравоохранения. По итогам форума мы планируем подписать новые соглашения об инвестициях с азиатскими, европейскими и ближневосточными партнерами", — отметил он.

Фонд в первый раз проведет на форуме выставку портфельных компаний в рамках проекта "Дом РФПИ", где можно будет увидеть, как 1,2 триллиона рублей инвестиций фонда и партнеров привели к созданию новых производств и рабочих мест.

Ранее РФПИ сообщал, что на ПМЭФ примут участие 40 инвестфондов из 20 стран с общим объемом активов под управлением свыше 13,5 триллиона долларов. Они примут участие в традиционной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которую организует РФПИ.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.