Французский бизнес продолжит работу в Иране и в России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Французский бизнес, несмотря на санкции США, продолжает работать в Иране, не приостановит работу и в России, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

"В самые свирепые годы американцы сами прилетали достаточно представительными делегациями. К счастью, политика живет своей жизнью. Бизнес от нее зависит, но у него все-таки собственное существование. Поэтому даже наложение санкций не закрывает российский рынок для иностранных компаний", — сказал он в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня я общался с крупной французской компанией, которая продолжает работать и в Иране, где ситуация в последнее время сильно изменилась для французских компаний, которые – повторюсь — во многом зависят от американских интересов. Если они продолжают работать в Иране, то уж тем более будут и в России", — продолжил Шинский.

Собеседник агентства отметил, что санкции, конечно, сужают количество возможных партнеров с российской стороны, т.к. целый ряд компаний находится в санкционном списке США, а большинство французских компаний имеют активы на американском рынке.

"Поэтому французский бизнес, с одной стороны, очень зависит от решений, которые предпринимаются Вашингтоном, но с другой стороны, делает все, чтобы продолжать работать на российском рынке в обоюдных интересах. За последние четыре года ни одна французская компания не покинула российский рынок", — подчеркнул он.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.