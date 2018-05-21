На ПМЭФ приедут около 40 глав французских компаний

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Порядка 40 глав французских компаний войдут в делегацию президента Франции Эммануэля Макрона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

"Форум этого года будет отличаться от предыдущего присутствием президента Франции Эммануэля Макрона, поэтому и уровень участников со стороны Франции будет выше. Если ежегодно приезжают порядка пяти-десяти глав крупных французских компаний, то в этом году делегация, сопровождающая президента, будет состоять примерно из 40 глав компаний", — сказал он в преддверии форума.

Шинский отметил, что на форуме также будет большое количество акционеров, основателей стартапов, владельцев среднего и малого бизнеса из Франции. "Встречаться наша палата – вернее, наши компании-члены — планирует и с президентом, и с участниками его делегации. Также планируем организовать целый ряд встреч для этих компаний. А всего будет более 200 представителей французского бизнеса", — добавил собеседник агентства.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Полную версию интервью читайте на сайте www.ria.ru в 10.00 мск.