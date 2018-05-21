Участники ПМЭФ смогут отпраздновать 315-летие Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. В этом году проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) совпадает с празднованием 315-летия Санкт-Петербурга, участники форума смогут посетить гала-концерт "Классика на Дворцовой", в котором примут участие звезды мировой оперной сцены, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

"Формирование культурной программы ПМЭФ в этом году нам облегчает еще одно важнейшее событие. Из-за чемпионата мира по футболу мы вынуждены были ПМЭФ перенести, и время его проведения как раз совпадает с празднованием 315-летия Санкт-Петербурга. Здесь у нас все хорошо получилось, поскольку среди двух сотен наших юбилейных мероприятий есть культурные события мирового уровня, прежде всего популярный проект "Классика на Дворцовой", в котором примут участие звезды мировой оперной сцены. Концерт будет очень интересный, мы планируем пригласить на него гостей ПМЭФ, в первую очередь VIP-персон", — рассказал он.

По его словам, после "Классики на Дворцовой" будет дан старт популярному проекту "Поющие мосты".

"Дворцовый мост разведут под живую классическую музыку. Ее исполнит оркестр "Северная симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело. В честь юбилея города будут гореть Ростральные колонны, а в полночь 26 мая между разведенными пролетами Дворцового моста пройдет канатоходец. Он преодолеет примерно 35 метров в свете прожекторов. Такого у нас еще никогда не было, думаю, это заинтересует участников ПМЭФ, а также петербуржцев и гостей города", — отметил губернатор.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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