На ПМЭФ-2018 обсудят факторы долгосрочной устойчивости рыболовства

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Факторы долгосрочной устойчивости рыболовства обсудят на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме-2018, сообщается на сайте Росрыболовства.

"В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума-2018 по инициативе Федерального агентства по рыболовству состоится панельная сессия "Золотая" рыба: факторы долгосрочной устойчивости рыболовства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прогнозам ФАО, потребление рыбы и морепродуктов активно возрастет, особенно в азиатских странах. Ценность биоресурсов Мирового океана в качестве составляющей пищевого рациона повышается, что сопровождается ростом цен на мировом рынке рыбной продукции. Благоприятная рыночная конъюнктура привлекает в отрасль инвестиционные ресурсы и позволяет обновлять производственные активы. В РФ государство стимулирует технологическую модернизацию в отрасли, в том числе за счет инвестиционных квот. Прирост частных инвестиций за счет мер господдержки оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.

"Необходимо сформировать такие условия и формы привлечения частных инвестиций, которые будут понятны и приемлемы для широкого круга инвесторов. При этом важным аспектом инвестиций будет сохранение ресурсной базы рыболовства. Учитывая международную повестку, инвестиции в модернизацию российской рыбной отрасли должны обеспечить выход на оптимальные мощности по вылову водных биоресурсов, основанные на научных оценках допустимого улова, обеспечение 100% переработки рыбы", – приводятся в сообщении слова главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Участники тематической сессии обсудят возможности и условия создания благоприятной инвестиционной среды для масштабной модернизации российского промыслового и транспортного флота, для увеличения производства продукции глубокой переработки, внедрения современных логистических технологий, меры повышения доступности рыбной продукции для всех категорий потребителей на внутреннем рынке и перспективы перехода рыбы в сегмент деликатесов.

Диалог будет продолжен 13-15 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.