Ингушетия планирует подписать четыре соглашения на ПМЭФ

НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписать четыре соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы региона.
По мнению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, участие в ПМЭФ – это отличная возможность предоставить инвестиционный потенциал республики зарубежным инвесторам. "Сегодня в регион в основном вкладывают отечественные инвесторы. В то же время Ингушетия находится в диалоге с рядом государств СНГ, Ближнего Востока и Европы по налаживанию экономического сотрудничества и привлечению инвестиций. Сегодня у нас действительно серьезный инвестиционный потенциал в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, туризме, и нам есть что предложить иностранным партнерам", — отметил Евкуров, слова которого приводит пресс-служба.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.