Ингушетия планирует подписать четыре соглашения на ПМЭФ

НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписать четыре соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы региона.

"Как ожидается, в ходе ПМЭФ Ингушетия подпишет соглашения о сотрудничестве с Национальным государственным университетом физкультуры и спорта имени Лесгафта, Военно-морской академией имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова, ПАО "Ростелеком" и Республикой Калмыкия", — говорится в сообщении.

По мнению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, участие в ПМЭФ – это отличная возможность предоставить инвестиционный потенциал республики зарубежным инвесторам. "Сегодня в регион в основном вкладывают отечественные инвесторы. В то же время Ингушетия находится в диалоге с рядом государств СНГ, Ближнего Востока и Европы по налаживанию экономического сотрудничества и привлечению инвестиций. Сегодня у нас действительно серьезный инвестиционный потенциал в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, туризме, и нам есть что предложить иностранным партнерам", — отметил Евкуров, слова которого приводит пресс-служба.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.