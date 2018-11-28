МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ученые предлагают в рамках концепции исследования и освоения Луны построить на ее поверхности две астрономические обсерватории, рассказал РИА Новости заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый по итогам состоявшегося в Москве заседания Совета РАН по космосу и Роскосмоса, на котором была рассмотрена концепция исследования Луны.
"Обсуждалась комплексная программа исследования и освоения Луны, цельная. Раньше все существовало фрагментами, в разрозненных вариантах. Концепция начинается с аппаратов "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27", но это первый шаг. Они разведывают места, решают научные задачи и подготавливают дальнейшие шаги", — сообщил Зеленый.
Следующим шагом станет высадка на Луну, которая будет осуществлена с помощью сверхтяжелой ракеты, отметил Зеленый. "Теперь у этой ракеты есть главная задача — доставка на Луну космонавтов. Перед этим будет промежуточный этап — облет Луны. Но основная задача — работа на поверхности Луны: это научные исследования с помощью космонавтов, потом разворачивание на Луне космических обсерваторий", — отметил ученый.