МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Концепция исследования и освоения Луны к марту 2019 года получит экономическое обоснование, рассказал РИА Новости заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.
В среду научно-технический совет "Роскосмоса" и РАН провели совместное заседание, на котором рассмотрели концепцию лунной программы. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что программа будет сформирована через три месяца и представлена президенту и в правительство.