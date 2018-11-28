МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Концепция исследования и освоения Луны к марту 2019 года получит экономическое обоснование, рассказал РИА Новости заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.

"С учетом тех обсуждений, которые были, программа будет доработана к марту. Концепция уже есть, теперь нужны экономические расчеты, потому что нужно понимание реализуемости, а то нафантазировать можно очень много. Но в целом это все предварительно обсчитывалось", — рассказал он.

В среду научно-технический совет "Роскосмоса" и РАН провели совместное заседание, на котором рассмотрели концепцию лунной программы. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что программа будет сформирована через три месяца и представлена президенту и в правительство.