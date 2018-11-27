На стартовом столе космодрома Восточный обнаружили критический дефект

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На стартовом сооружении ракеты "Союз-2" космодрома Восточный найден критический дефект, говорится в договоре подряда, размещенном на сайте госзакупок.

Договор предполагает разработку технических решений, корректировку рабочей и сметной документации (не связанных с ошибками проектирования), замену проектного оборудования и материалов по объекту: "Космодром Восточный".

"Деформационный шов фундаментной плит блоков А Б на отм. — 16.000 выполнен не по проект 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2). Дефект критический", — говорится в документации.

Помимо того, обнаружены протечки через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки.

Кроме того, нарушения нашли на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты применена сварка, а акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний. Там же в нарушение требований возведена стена, дефекты нашли и в резервуарах-накопителях дождевых вод.

Это не первый случай обнаружения проблем на космодроме. Так, в сентябре стало известно обнаружении пустот под стартовым столом на Восточном, на их ликвидацию выделили 4,57 миллиона рублей. Как сообщалось, бетон некачественно залил прежний подрядчик — расформированный ныне "Спецстрой". В "Роскосмосе" отметили, что работы не повлияют на дату следующего пуска, он запланирован на 26 декабря.

Недавно на Восточном началось строительство стартового стола для ракеты "Ангара". Строительство первой очереди космодрома для ракет "Союз" в 2012–2017 годах велось на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на Восточном получили реальные сроки заключения.