На стартовом столе космодрома Восточный обнаружили критический дефект

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На стартовом сооружении ракеты "Союз-2" космодрома Восточный найден критический дефект, говорится в договоре подряда, размещенном на сайте госзакупок.
"Деформационный шов фундаментной плит блоков А Б на отм. — 16.000 выполнен не по проект 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2). Дефект критический", — говорится в документации.
Помимо того, обнаружены протечки через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки.
Кроме того, нарушения нашли на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты применена сварка, а акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний. Там же в нарушение требований возведена стена, дефекты нашли и в резервуарах-накопителях дождевых вод.
Недавно на Восточном началось строительство стартового стола для ракеты "Ангара". Строительство первой очереди космодрома для ракет "Союз" в 2012–2017 годах велось на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на Восточном получили реальные сроки заключения.