"Роскосмос" проинформировал ЕКА о расследовании появления "дыры" в "Союзе"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" довел до Европейского космического агентства (ЕКА) всю необходимую информацию о расследовании причин возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", заявил в интервью РИА Новости глава ЕКА Ян Вернер.

"У нас состоялось открытое, ясное и четкое обсуждение с "Роскосмосом" этой программы, и я убежден, что как только появится новая информация, она будет нам предоставлена", — рассказал он.

В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09", который пристыковался к станции 8 июня. Непосредственно место утечки обнаружил европейский астронавт Александр Герст, который входит в состав экипажа "Союза МС-09". Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком. Внутренняя комиссия РКК "Энергия" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия "Роскосмоса".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.30 мск.