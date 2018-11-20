Ян Вернер: Россия информирует ЕКА о расследовании появления дыры в "Союзе"

Международная космическая станция (МКС) во вторник отмечает свое 20-летие. Для празднования этого события в Москву приехали представители всех стран-партнеров, которые обсудили перспективы сотрудничества не только по взаимодействию на околоземной орбите, но и будущие проекты полетов к Луне и в дальний космос. О продлении эксплуатации МКС, расследовании появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", планах освоения Луны и сотрудничестве с Россией в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер.

— Когда и какое решение может быть принято ЕКА по продлению эксплуатации МКС?

— Решение будет принято в конце следующего года или в начале 2020-го на министерском совете ЕКА всеми 22 странами-участницами агентства. Я сам, как и глава нашего директората исследований космоса пилотируемыми и автоматическими средствами, выступаем за продление эксплуатации МКС.

— Какие перспективные проекты планируются у ЕКА с Россией?

— У нас есть несколько совместных проектов с Россией. Во-первых, МКС. Во-вторых, сотрудничество по лунным программам "Луна-25" и "Луна-27", миссия по исследованию Марса "ЭкзоМарс". Мы рассматриваем возможность подписания соглашений о реализации других проектов в будущем.

— Планирует ли ЕКА принять участие в программе создания американской окололунной станции Gateway и каким может быть такое участие? © NASA Космонавт Рязанский не считает диверсией появление отверстия в "Союзе"

— Наша рамочная программа исследования космоса предусматривает три направления исследований: околоземная орбита, Луна и Марс. Мы обсуждаем возможное участие и вклад европейской стороны с нашими международными партнерами. Сейчас мы создаем служебный модуль для американской транспортной системы — корабля Orion. Он будет играть важную роль в проекте Gateway. Более детальная информация о том, будут ли в будущем разработаны обитаемый, технологический и служебный модуль для окололунной станции, — вопрос будущего обсуждения.

— На следующий год планировался полет европейского астронавта Луки Пармитано, в связи с изменением всех миссий после аварии ракеты "Союз-ФГ" когда он полетит?

— Сейчас на станции находится другой европейский астронавт — Александр Герст. Он выполняет функции командира МКС. Мы с нетерпением ждем его возвращения 20 декабря. На 24 июля 2019 года планируется запуск астронавта Луки Пармитано, но полет может быть перенесен на более ранний срок.

© Фото : ESA/NASA Астронавт ЕКА Александр Герст, астронавт НАСА Серина Ауньон и космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев © Фото : ESA/NASA Астронавт ЕКА Александр Герст, астронавт НАСА Серина Ауньон и космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев

— Александр Герст входит в состав экипажа корабля "Союз МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие. Информирует ли Роскосмос ЕКА о ходе расследования?

— У нас состоялось открытое, ясное и четкое обсуждение с Роскосмосом этой программы, и я убежден, что как только появится новая информация, она будет нам предоставлена.

— Когда на МКС в составе российского многофункционального лабораторного модуля "Наука" полетит рука-манипулятор ERA? Запуск откладывается уже много лет из-за неготовности российского модуля.

— Наверное, во вторник. Воскресенье неудачный день для запуска, в понедельник — подготовка, во вторник — запуск. А если серьезно, то предположительно в конце 2019-го или в начале 2020-го года. Надеюсь, так оно и будет.