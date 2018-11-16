В ОАЭ не будут разрывать контракт с "Роскосмосом" после аварии "Союза"

МАНАМА (Бахрейн), 16 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Космическое агентство ОАЭ не намерено разрывать контракт с "Роскосмосом" на полет первого подданного ОАЭ на Международную космическую станцию (МКС) после аварии "Союза-ФГ", рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби.

"Мы ни в коем случае не собираемся разрывать контракт с "Роскосмосом", у нас остаются те же планы и те же параметры", — сказал аль-Ахбаби.

Он отметил, что люди, работающие в космической сфере, знают, что это область, сопряженная с серьезными опасностями, где случаются катастрофы, и привыкли к этому. "Что касается отношений с нашими партнерами из "Роскосмоса", мы по-прежнему идем с ними одним путем", — подчеркнул глава агентства.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

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