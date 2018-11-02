Рогозин оценил размеры финансовой "дыры" в Центре Хруничева

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Финансовая "дыра" в Центре имени Хруничева, производящем ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 111 миллиардов рублей, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, эта сумма складывается из пени и штрафов за просроченные контракты, из кредитов, которые нужно выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку, а также из долгов перед "Роскосмосом".

Последняя часть составляет 27 миллиардов и продолжает расти, так как фактически зарплату сотрудникам Центра Хруничева выплачивает "Роскосмос" из бюджета, полученного на программы, которые по тем или иным причинам не реализуются.

Ранее Рогозин анонсировал удвоение количества пусков в 2019 году, причем из 35 ракет десять будут тяжелыми — девять "Протонов" и одна "Ангара". По его словам, это позволит Центру Хруничева начать выплачивать долги за просроченные контракты.

Всего до 2027 года "Роскосмос" планирует запустить 72 произведенные Центром ракеты.