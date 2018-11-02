"Роскосмос" запустит 72 ракеты Центра Хруничева до 2027 года

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" проведет до 2027 года 72 пуска ракет производства Центра имени Хруничева, такие планы позволили договориться с банками об отсрочке выплат по кредитам, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Финансовая дыра Центра Хруничева, который производит тяжелые ракеты "Протон" и "Ангара", составляет 111 миллиардов рублей. Часть из этой суммы включает в себя долги по кредитам перед Сбербанком, Россельхозбанком, Внешэкономбанком и Фондсервисбанком.

"Получается, 72 ракеты мы должны будем запустить до 2027 года. Этого более чем достаточно, чтобы рассчитаться", — рассказал Рогозин, говоря о том, как Центр Хруничева будет выходить из затруднительного финансового положения.

По его словам, такой план пусков позволил убедить банки, выдавшие предприятию кредиты, не требовать их возвращения немедленно, а подождать до 2023 года. Тогда "Роскосмос" планирует достроить стартовый стол для ракет "Ангара" на космодроме Восточный и запускать ракеты чаще.

"С каждым банком я проговорил вопрос, что они не требуют деньги сейчас, а будут получать их, когда мы выйдем на массовое производство ракет, то есть в 2023 году", — добавил Рогозин.