Источник назвал точную дату первого после аварии пуска "Союза" к МКС

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Первый после недавней аварии запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космодрома Байконур намечен на середину ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ракета должна вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-10".

"Запуск предварительно запланирован на 21:14 (мск) 16 ноября", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что готовится также пилотируемый полет. По словам источника РИА Новости в отрасли, подготовка ведется в интенсивном режиме, старт может состояться в начале декабря.

Возвращение нынешнего экипажа с МКС намечено на 20 декабря.

Авария при запуске

© Фото : Роскосмос Источник сообщил о деталях программы космических пусков России на 2019 год

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они эвакуировались на Землю в спасательной капсуле.

По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.

Работает аварийная комиссия "Роскосмоса", возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.