МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Первый после недавней аварии запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космодрома Байконур намечен на середину ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Запуск предварительно запланирован на 21:14 (мск) 16 ноября", — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что готовится также пилотируемый полет. По словам источника РИА Новости в отрасли, подготовка ведется в интенсивном режиме, старт может состояться в начале декабря.
Возвращение нынешнего экипажа с МКС намечено на 20 декабря.
Авария при запуске
На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они эвакуировались на Землю в спасательной капсуле.
По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.
Работает аварийная комиссия "Роскосмоса", возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.