МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Центра управления полетами подготовили для Роскосмоса три сценария продолжения программы Международной космической станции на ближайшие месяцы, при этом вариант консервации МКС не рассматривается, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Все варианты рассчитаны исходя из баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей, а также технологической готовности космической техники и наземной инфраструктуры", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, варианты отличаются только датами запусков к МКС. Они будут предложены Роскосмосу для выбора и утверждения в ближайшее время.

При этом собеседник отметил, что варианта консервации станции среди предложенных сценариев нет. Базовым для всех вариантов является отправка к МКС в начале декабря пилотируемого корабля "Союз МС-11" с экипажем следующей экспедиции. "Сейчас на космодроме Байконур вовсю идёт подготовка этого корабля к запуску, сотрудники "Энергии" работают практически в три смены", — сказал собеседник агентства.

Авария при старте "Союза"

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, авария произошла по вине сборщиков на Байконуре, которые с силой соединяли боковой блок ракеты "Союз-ФГ" с центральным, погнули один из выступов крепления и нанесли внутрь смазку, чтобы он вышел при разделении в полете.

Россия приостановила пилотируемые пуски.