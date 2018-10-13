Обломки "Союза" отправили на Байконур для перевозки в Самару

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Автоколонна с обломками ракеты "Союз-ФГ" вышла из казахстанского Жезказгана на Байконур, в город она прибудет ночью, завтра самолётом обломки доставят в Самару, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее "Роскосмос" сообщал, что части всех ступеней ракеты "Союз", потерпевшей аварию во время пуска, будут доставлены на самарское предприятие "Прогресс" 14 октября.

"Обнаруженные фрагменты ракеты-носителя, которые могут быть интересны для членов аварийной комиссии и следствия, перегружены на автомобильные платформы и колонна с обломками ракеты уже выехала из под Жезказгана на Байконур. В середине ночи колонна должна прибыть на космодром", — рассказал собеседник агентства.

Предполагается, что завтра из Самары на Байконур прилетит грузовой самолёт. Фрагменты ракеты будут перегружены в самолёт и перевезены в Самару для изучения.

Между тем, специалисты наземной поисковой службы продолжают поиск и сбор обломков ракеты "Союз-ФГ", потерпевшей аварию после старта с космодрома Байконур 11 октября. Блоки ракеты упали внутри или неподалеку от штатного района падения отделяющихся частей ракет-носителей, что облегчило их поиск.