Обломки "Союза" выложат для изучения по контуру ракеты, сообщил источник

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Обнаруженные обломки "Союза-ФГ", потерпевшего аварию после старта с космодрома Байконур 11 октября, выложат по контуру ракеты для изучения специалистами в одном из залов завода-изготовителя Ракетно-космического центра "Прогресс", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Обломки первой и второй ступени ракеты найдены. Блоки первой ступени хорошо сохранились для анализа материальной части. После доставки в РКЦ "Прогресс" их выложат по контуру ракеты, так как это делается при расследовании авиакатастроф — там обломки также выкладываются в контур самолета", — рассказал собеседник.

Он выразил уверенность, что расследование не должно занять длительное время.