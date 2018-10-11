В Казахстане рассказали о ходе поисков оставшихся частей "Союза"

АСТАНА, 11 окт — РИА Новости. Россия задействовала 24 группы для поиска оставшихся частей "Союза", отказавшись от помощи Казахстана, сообщил председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 Овчинин и Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

Отвечая на вопрос, задействована ли казахстанская сторона в поисках оставшихся частей корабля, Беккер ответил отрицательно.

"Я могу сказать, что 24 поисковые группы РФ задействовала, это их задача и пока они отказались от этого (помощи со стороны Казахстана. — Прим. ред.). Но мы свои подразделения проинформировали в данном районе, они мониторят ситуацию", — сообщил Беккер на брифинге.