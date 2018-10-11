В предполагаемом районе падения ступеней "Союза" не было возгораний

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

АСТАНА, 11 окт — РИА Новости. Возгораний в предполагаемом районе падения ступеней ракеты "Союз" не было, заявил в четверг на пресс-конференции глава комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.

"Нет, не было", — сказал он, отвечая на вопрос, было ли возгорание после падения ступеней ракеты.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.