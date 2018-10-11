В МВД Казахстана рассказали о состоянии космонавтов после аварии "Союза"

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

АЛМА-АТА, 11 окт — РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг после аварии "Союза" чувствуют себя нормально, заявил председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Капсула с космонавтами приземлилась штатно, космонавты живы, состояние нормальное, на это время были обнаружены поисково-спасательными группами и доставляются на космодром Байконур", — сказал Беккер на брифинге в Астане.