Экипаж "Союза" сам принял решение об отделении капсулы, заявили в Астане

АЛМА-АТА, 11 окт — РИА Новости. Экипаж "Союза", неудачно стартовавшего в четверг с Байконура, самостоятельно принял решение об отделении капсулы от ракеты, заявил председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.

"По предварительным данным, на 12-й секунде полета после отделения первой ступени произошла нештатная ситуация, по результатам которой экипажем было принято решение об отделении капсулы с космонавтами от космического корабля, и в результате чего произошло приземление капсулы в районе города Жезказган", — сказал он на брифинге в Астане.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.