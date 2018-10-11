Инцидент с "Союзом" нанес репутационный ущерб России, заявили в Совфеде

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Инцидент с "Союзом" — серьезный репутационный ущерб, Роскосмосу, производителям космической техники и организаторам космических полётов должен быть задан ряд вопросов, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Это серьезный репутационный ущерб для России, ведь не надо забывать, что мы используем космос в международной сфере и саму эксплуатацию выстраиваем, в том числе, за счёт международного финансирования. Поэтому людям, которые отвечают за Роскосмос, за производство Техники, за организацию полётов, должны быть предъявлены соответствующие серьезные вопросы", — сказал Кондратьев.

По его словам, сложившаяся ситуация "ни в какие рамки и ни в какие ворота не лезет".

"Такие инциденты всегда чреваты последующим огромным затратам ресурсов, не только финансовых, но и организационных и других, не менее важных. Не следует забывать о том, что запуск следующего корабля отложен на неопределённое время", — подчеркнул сенатор.