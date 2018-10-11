Инцидент с "Союзом" нанес репутационный ущерб России, заявили в Совфеде

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Инцидент с "Союзом" — серьезный репутационный ущерб, Роскосмосу, производителям космической техники и организаторам космических полётов должен быть задан ряд вопросов, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
"Это серьезный репутационный ущерб для России, ведь не надо забывать, что мы используем космос в международной сфере и саму эксплуатацию выстраиваем, в том числе, за счёт международного финансирования. Поэтому людям, которые отвечают за Роскосмос, за производство Техники, за организацию полётов, должны быть предъявлены соответствующие серьезные вопросы", — сказал Кондратьев.
"Такие инциденты всегда чреваты последующим огромным затратам ресурсов, не только финансовых, но и организационных и других, не менее важных. Не следует забывать о том, что запуск следующего корабля отложен на неопределённое время", — подчеркнул сенатор.