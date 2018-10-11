Источник: первый полет нового корабля "Федерация" могут сдвинуть на год

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Первый запуск российского космического корабля "Федерация" на орбиту в беспилотном режиме на новой ракете "Союз-5" предлагается перенести с 2022 года на 2023 год, проведя до этого два тестовых старта носителя с другими космическими аппаратами, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В июле в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что первый старт ракеты "Союз-5" в 2022 году будет осуществлен не с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения "Федерация", как предполагалось ранее, а с космическим аппаратом, возможно, коммерческого назначения. В госкорпорации тогда не пояснили, когда может состояться первый полет "Федерации".

До этого предполагалось, что первый пуск "Союза-5" и корабля "Федерация" состоятся с Байконура в 2022 году с беспилотной версией "Федерации". Второй старт планировалось провести в 2023 году, когда корабль без космонавтов должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции. Пилотируемый полет ожидался в 2024 году.

"Согласно разрабатываемому новому плану-графику пусков ракет "Союз-5", до 2025 года планируется провести пять стартов этого нового носителя. Первый намечен на середину 2022 года, второй — на конец 2022 года. Первый пуск предполагается провести либо с макетом космического аппарата, либо с космическим аппаратом. Второй – с космическим аппаратом. Однако с какими именно спутниками полетят ракеты – пока не определено. Запуск корабля "Федерация" в беспилотном режиме на ракете "Союз-5" предлагается осуществить в 2023 году, тем самым проведя перед этим два тестовых запуска ракеты", — сказал собеседник агентства.

В середине и конце 2024 года, по его словам, планируются еще два пуска ракет "Союз-5". Это будут беспилотный тестовый полет корабля к Международной космической станции и полет с очередным экипажем. "Таким образом, сохраняются определенные ранее "Роскосмосу" сроки пилотируемого запуска корабля "Федерация" в 2024 году", — отметил собеседник.

В "Роскосмосе" пока не смогли предоставить комментарий.

Как ранее сообщалось, на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения "Союз-5" "Роскосмос" намерен выделить 61 миллиард 198 миллионов 300 тысяч рублей. В то же время в действующей Федеральной космической программе России на 2016-2025 год на эти работы заложено 29 миллиардов 296 миллионов 900 тысяч рублей. Согласно госконтракту, первый пуск "Союза-5" должен быть проведен после 30 июня 2022 года.

Разработка корабля "Федерация" на замену используемому более полувека кораблю "Союз" ведется в России с 2009 года корпорацией "Энергия". Первый полет корабля изначально намечался на 2015 год. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года.