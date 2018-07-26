Первый пуск ракеты "Союз-5" состоится без корабля "Федерация"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Первый испытательный пуск новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" будет произведен без космического корабля "Федерация", как планировалось ранее, а, возможно, с коммерческим космическим аппаратом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее предполагалось, что в первый полет ракета "Союз-5" отправится с Байконура в 2022 году с безэкипажной версией "Федерации". Второй старт планировалось провести в 2023 году, когда корабль без космонавтов должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции. Пилотируемый полет ожидается в 2024 году.

"Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" действительно будет осуществлен не с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения "Федерация". Вопрос, касающийся полезной нагрузки для первого пуска "Союза-5", пока остается открытым. Не исключено, что это будет коммерческая полезная нагрузка", — сказали в корпорации.