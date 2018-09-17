На МКС вместо третьего члена экипажа отправят контейнер с продуктами

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 17 сен — РИА Новости. Грузовой контейнер с продуктами питания отправится на Международную космическую станцию вместо третьего члена экипажа корабля "Союз МС-10", сообщил журналистам российский космонавт Алексей Овчинин.

В кораблях "Союз" три посадочных места, каждое из которых традиционно занято при полетах к МКС.

"В третьем кресле будет установлен грузовой контейнер, который будет загружен продуктами питания", — сказал он в ходе предполетной пресс-конференции.

Овчинин добавил, что во время возвращения корабля на Землю третье место займет космонавт из ОАЭ, которого на станцию доставит "Союз МС-12".

Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг отправятся на МКС 11 октября на корабле "Союз МС-10". Они проведут на орбите 187 суток. По российской программе запланировано 56 экспериментов.