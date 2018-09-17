Песков переадресовал Рогозину вопрос о ситуации на МКС

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Кремле переадресовали вопрос о ситуации с Международной космической станцией к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, отметив, что "там все под контролем".

"Это вопрос к Рогозину, там все под контролем", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, взята ли ситуация на МКС под контроль.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Была создана комиссия госкорпорации по расследованию причин появления отверстия в космическом корабле, которую возглавил первый замруководителя "Роскосмоса" Николай Севастьянов. По словам Рогозина, сроки работы комиссии не установлены, поскольку ее основная задача – докопаться до истины.