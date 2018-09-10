Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома в США

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде со спутником Telstar 18 Vantage, трансляцию запуска вела компания SpaceX.

Запуск с космодрома состоялся в 0.45 EDT (7.45 мск) в понедельник.

Также компания сообщила, что спутник вышел на геостационарную орбиту в 1.19 EDT (8.19 мск).

Для нынешнего старта компания SpaceX использует новейшую и более мощную первую ступень Falcon 9 Block 5. По задумке разработчиков, Block 5 мощнее своей предшественницы и позволяет в более короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту.

Спутник из той же серии, Telstar 19 Vantage, был запущен 22 июля.