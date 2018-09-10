Строители ликвидируют полости под космодромом Восточный

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов уверен, что строители ликвидируют все полости, обнаруженные под космодромом Восточный.

Ранее сообщалось, что Роскосмос заказал работы по ликвидации пустот в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный.

"Первый раз слышу. Все эти полости, все эти технические проблемы возникают всегда. В любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы. Для этого есть соответствующие специалисты с соответствующим образованием, которые все эти полости исправят. Тут я спокоен", — сказал он РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.

"Уверен, что все будет хорошо", — заявил губернатор.

Орлов выразил свое восхищение техническими решениями, реализованными на космодроме.

"Это потрясающий объект по уровню технической компетенции, по уровню технических решений", — сказал он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.