Эксперт рассказал, почему Россия потеряла рынок космических пусковых услуг

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия потеряла ведущие позиции на рынке космических пусковых услуг из-за того, что игнорировала прогнозы его развития, считает генеральный конструктор средств выведения, заместитель гендиректора ЦНИИмаша (головного научного института Роскосмоса), один из идеологов ракет семейства "Ангара" Александр Медведев.

С начала 2000-х годов Россия длительное время лидировала по количеству космических запусков, включая коммерческий рынок пусковых услуг. На ракеты "Протон-М" и "Союз", а также другие российские носители приходилось более 50% всех коммерческих пусков в мире. В 2012 году произошло первое снижение количества запусков, а после 2014 года доля России постепенно пошла на убыль, поскольку с 2013 года ее заказы начала "отъедать" американская SpaceX. В 2016 году Россия по общему количеству пусков уступила США и Китаю, заняв третье место. В 2017 году американская коммерческая компания SpaceX с одной ракетой Falcon 9 лишь немного уступила по количеству пусков всей российской космической программе.

"С появлением такого количества средств выведения (ракет — ред.), претендующих на удовлетворение ограниченного спроса на запуски космических аппаратов, резко обострилась и будет продолжать обостряться в дальнейшем конкуренция на рынке пусковых услуг. Поэтому выбор наиболее перспективных образцов ракет-носителей должен опираться на системный детальный анализ тенденций соотношения спроса и предложений на мировом рынке пусковых услуг. Игнорирование такого исследования, проведённого ещё в 2006-2007 гг., привело к потере лидирующей роли России в области коммерческих запусков космических аппаратов начиная с 2011-2012 гг.", — говорится в статье Медведева, опубликованной в очередном номере научного журнала ЦНИИмаша "Космонавтика и ракетостроение".

По словам главного конструктора российских ракет, в ближайшее время конкуренция на рынке космических запусков только усилится и вместе с надёжностью заказчики начнут более пристальное внимание уделять стоимости запуска. Он отметил, что сейчас в России эксплуатируются и создаются ракеты-носители от лёгкого до сверхтяжёлого классов – в частности, семейства "Ангара".

"Технико-экономические показатели перечисленных отечественных ракет-носителей пока ещё далеки от тех значений, при которых они составили бы серьёзную конкуренцию на международном рынке космических услуг. Частично это обусловлено тем, что речь идёт о первых изготавливаемых экземплярах", — говорит Медведев.