Эксперт рассказал, почему Россия потеряла рынок космических пусковых услуг

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия потеряла ведущие позиции на рынке космических пусковых услуг из-за того, что игнорировала прогнозы его развития, считает генеральный конструктор средств выведения, заместитель гендиректора ЦНИИмаша (головного научного института Роскосмоса), один из идеологов ракет семейства "Ангара" Александр Медведев.
"С появлением такого количества средств выведения (ракет — ред.), претендующих на удовлетворение ограниченного спроса на запуски космических аппаратов, резко обострилась и будет продолжать обостряться в дальнейшем конкуренция на рынке пусковых услуг. Поэтому выбор наиболее перспективных образцов ракет-носителей должен опираться на системный детальный анализ тенденций соотношения спроса и предложений на мировом рынке пусковых услуг. Игнорирование такого исследования, проведённого ещё в 2006-2007 гг., привело к потере лидирующей роли России в области коммерческих запусков космических аппаратов начиная с 2011-2012 гг.", — говорится в статье Медведева, опубликованной в очередном номере научного журнала ЦНИИмаша "Космонавтика и ракетостроение".
По словам главного конструктора российских ракет, в ближайшее время конкуренция на рынке космических запусков только усилится и вместе с надёжностью заказчики начнут более пристальное внимание уделять стоимости запуска. Он отметил, что сейчас в России эксплуатируются и создаются ракеты-носители от лёгкого до сверхтяжёлого классов – в частности, семейства "Ангара".
"Технико-экономические показатели перечисленных отечественных ракет-носителей пока ещё далеки от тех значений, при которых они составили бы серьёзную конкуренцию на международном рынке космических услуг. Частично это обусловлено тем, что речь идёт о первых изготавливаемых экземплярах", — говорит Медведев.