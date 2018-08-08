МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российскую ракету-носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" можно сделать многоразовой, полагает генеральный конструктор средств выведения, один из идеологов ракет семейства "Ангара" Александр Медведев. По его мнению, посадку можно осуществлять на выдвижные опоры как у Falcon 9.

"Конкретные предложения заключаются в спасении всей связки ускорителей первой и второй ступеней с помощью ракетно-динамического способа при использовании ракет-носителей "Ангара-А5В" и "Ангара-А3В", — говорится в статье Медведева, опубликованной в новом номере научного журнала ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение".

Ранее сообщалось, что производитель "Ангары" — Центр Хруничева — представил в головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш концепцию многоразовой ракеты-носителя. Помимо того, сообщалось, что под руководством Фонда перспективных исследований КБ Макеева и Роскосмос разрабатывают многоразовую ракету-носитель с крыльями.

Как у Илона Маска

Согласно концепции Медведева, после старта связка первой и второй ступени (четыре боковых блока первой ступени и центральный блок второй ступени) без разделения друг от друга, как должно быть при пуске "одноразовой" "Ангары", продолжают лететь до момента отделения от них третьей ступени с космическим аппаратом.

Затем третья ступень продолжает полет по своей программе, а связка из первой и второй ступеней выдает тормозной импульс, разворачивается в воздухе и летит двигателями вниз. Перед посадкой центральный блок включает двигатель на торможение и ракета "садится" на выдвижные опоры как у ракеты Falcon 9 от SpaceX.

Создание многоразовый версии "Ангары", отмечает Медведев, потребует ее конструкторской переделки, дооснащения носителя посадочными опорами, системой управления при посадке, дополнительными системами теплозащиты. Это все увеличит массу ракеты на 12 процентов. Плюс, само возвращение ракеты потребует около семи процентов от общих объемов топлива в носителе. После доработки многоразовая "Ангара-А5В" сможет выводить с космодрома Восточный 26-27 тонн, а не 37 тонн, как в одноразовом варианте.

В статье Медведева говорится только об "Ангаре-А5В" и "Ангаре-А3В", третья ступень которых должна быть водородной, то есть иметь повышенную грузоподъемность. Это, полагает генконструктор, должно компенсировать снижение грузоподъемности ракеты из-за многоразовости.

"Сажать" ракету предлагается на плавучую платформу в Охотском море в 1360 километрах от космодрома. Если многоразовая "Ангара" будет приземляться на космодроме Восточный, то есть на месте запуска, ее грузоподъемность снизится сразу на 40-50 процентов от потенциально возможных 37 тонн, отмечает Медведев.

"После приземления на посадочную площадку (либо стационарную, если место падения находится на суше, например, в районе старта, либо плавучую, если место падения находится на водной поверхности), расположенную по направлению трассы, связка ускорителей проходит первичное послеполетное обслуживание, а затем транспортируется в район космодрома Восточный для ее подготовки к следующему пуску", — говорится в статье.

Цена вопроса

Благодаря многоразовости, стоимость выведения груза с помощью "Ангары" на низкую орбиту (200 километров) может снизиться на 33-37 процентов по сравнению с одноразовым пуском, а на геостационарную орбиту (36 тысяч километров) на 22-27 процентов.

"Следует отметить, что такое значительное снижение удельной стоимости пуска ракеты-носителя в перспективе может дать заметный экономический эффект, при запусках как в национальных интересах, так и в интересах коммерческих заказчиков", — пишет Медведев.

Ракета "Ангара"

"Ангару" запускали всего два раза, оба — с космодрома Плесецк. Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре того же года. Как сообщалось, очередной запуск состоится или в этом году, или в следующем.

Как сообщал недавно глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, серийное производство новых ракет-носителей "Ангара" начнется к 2023-2024 году.

Ракеты-носители типа "Ангара" экологически чистые, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного.

В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Ранее планировалось, что ракета среднего класса "Ангара-А3" создаваться не будет.

Другие проекты



Сейчас возвращаемые ступени в своих ракетах используют только американские компании Blue Origin и SpaceX. Они совершают посадку на Землю на своих ракетных двигателях.

О возможности создания своей многоразовой версии ракеты среднего класса "Союз-5SL" заявила группа S7, владеющая проектом "Морской старт". Проект многоразовой ракеты "Корона" разрабатывают также в Государственном космическом центре имени Макеева.

В апреле Рогозин заявил, что из-за географических причин Россия не может создать ракеты, как SpaceX, а должна использовать крылатую схему. По его словам, американская компания запускает ракеты с Мыса Канаверал и "ловит" ступени на морскую платформу, а в российских географических условиях такой платформы быть не может.