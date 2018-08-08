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Космос

Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой

(обновлено: 07:38 08.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМакеты ракет-носителей Ангара. Архивное фотоМакеты ракет-носителей Ангара. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российскую ракету-носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" можно сделать многоразовой, полагает генеральный конструктор средств выведения, один из идеологов ракет семейства "Ангара" Александр Медведев. По его мнению, посадку можно осуществлять на выдвижные опоры как у Falcon 9.

Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос в ЭкспоФоруме
© РИА Новости / Игорь Руссак
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В Центре Хруничева идет производство пяти версий ракеты-носителя "Ангара"

"Конкретные предложения заключаются в спасении всей связки ускорителей первой и второй ступеней с помощью ракетно-динамического способа при использовании ракет-носителей "Ангара-А5В" и "Ангара-А3В", — говорится в статье Медведева, опубликованной в новом номере научного журнала ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение".

Ранее сообщалось, что производитель "Ангары" — Центр Хруничева — представил в головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш концепцию многоразовой ракеты-носителя. Помимо того, сообщалось, что под руководством Фонда перспективных исследований КБ Макеева и Роскосмос разрабатывают многоразовую ракету-носитель с крыльями.

Как у Илона Маска

Макеты ракет-носителей Ангара. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Путин рассказал, когда должен состояться пуск ракеты "Ангара"
Согласно концепции Медведева, после старта связка первой и второй ступени (четыре боковых блока первой ступени и центральный блок второй ступени) без разделения друг от друга, как должно быть при пуске "одноразовой" "Ангары", продолжают лететь до момента отделения от них третьей ступени с космическим аппаратом.

Затем третья ступень продолжает полет по своей программе, а связка из первой и второй ступеней выдает тормозной импульс, разворачивается в воздухе и летит двигателями вниз. Перед посадкой центральный блок включает двигатель на торможение и ракета "садится" на выдвижные опоры как у ракеты Falcon 9 от SpaceX.

Создание многоразовый версии "Ангары", отмечает Медведев, потребует ее конструкторской переделки, дооснащения носителя посадочными опорами, системой управления при посадке, дополнительными системами теплозащиты. Это все увеличит массу ракеты на 12 процентов. Плюс, само возвращение ракеты потребует около семи процентов от общих объемов топлива в носителе. После доработки многоразовая "Ангара-А5В" сможет выводить с космодрома Восточный 26-27 тонн, а не 37 тонн, как в одноразовом варианте.

Ракетные двигатели НПО ЭНЕРГОМАШ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Энергомаш" настаивает на внедрении лазерного зажигания двигателей "Ангары"
В статье Медведева говорится только об "Ангаре-А5В" и "Ангаре-А3В", третья ступень которых должна быть водородной, то есть иметь повышенную грузоподъемность. Это, полагает генконструктор, должно компенсировать снижение грузоподъемности ракеты из-за многоразовости.

"Сажать" ракету предлагается на плавучую платформу в Охотском море в 1360 километрах от космодрома. Если многоразовая "Ангара" будет приземляться на космодроме Восточный, то есть на месте запуска, ее грузоподъемность снизится сразу на 40-50 процентов от потенциально возможных 37 тонн, отмечает Медведев.

"После приземления на посадочную площадку (либо стационарную, если место падения находится на суше, например, в районе старта, либо плавучую, если место падения находится на водной поверхности), расположенную по направлению трассы, связка ускорителей проходит первичное послеполетное обслуживание, а затем транспортируется в район космодрома Восточный для ее подготовки к следующему пуску", — говорится в статье.

Ракетный двигатель в НПО Энергомаш. Архивное фото
© Фото : НПО Энергомаш
Названы сроки создания первого российского метанового ракетного двигателя

Цена вопроса

Благодаря многоразовости, стоимость выведения груза с помощью "Ангары" на низкую орбиту (200 километров) может снизиться на 33-37 процентов по сравнению с одноразовым пуском, а на геостационарную орбиту (36 тысяч километров) на 22-27 процентов.

"Следует отметить, что такое значительное снижение удельной стоимости пуска ракеты-носителя в перспективе может дать заметный экономический эффект, при запусках как в национальных интересах, так и в интересах коммерческих заказчиков", — пишет Медведев.

Ракета "Ангара"

Запуск ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Центр Хруничева завершил разработку концепции многоразовой ракеты
"Ангару" запускали всего два раза, оба — с космодрома Плесецк. Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре того же года. Как сообщалось, очередной запуск состоится или в этом году, или в следующем.

Как сообщал недавно глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, серийное производство новых ракет-носителей "Ангара" начнется к 2023-2024 году.

Ракеты-носители типа "Ангара" экологически чистые, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного.

В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Ранее планировалось, что ракета среднего класса "Ангара-А3" создаваться не будет.

Другие проекты

Сборка ракет-носителей Протон в центре имени Хруничева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Производство двигателей для ракет "Протон" прекратят до конца года
Сейчас возвращаемые ступени в своих ракетах используют только американские компании Blue Origin и SpaceX. Они совершают посадку на Землю на своих ракетных двигателях.

О возможности создания своей многоразовой версии ракеты среднего класса "Союз-5SL" заявила группа S7, владеющая проектом "Морской старт". Проект многоразовой ракеты "Корона" разрабатывают также в Государственном космическом центре имени Макеева.

В апреле Рогозин заявил, что из-за географических причин Россия не может создать ракеты, как SpaceX, а должна использовать крылатую схему. По его словам, американская компания запускает ракеты с Мыса Канаверал и "ловит" ступени на морскую платформу, а в российских географических условиях такой платформы быть не может.

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