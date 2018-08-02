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Космос

В NASA оценили расходы на вывод МКС с орбиты

(обновлено: 11:19 02.08.2018)
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© NASAАмериканский грузовой корабль Northrop Grumman Cygnus и МКС. архивное фотоАмериканский грузовой корабль Northrop Grumman Cygnus и МКС. архивное фото
© NASA
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты потребует 950 миллионов долларов и двух лет работ, говорится в отчете офиса генерального инспектора NASA, опубликованном на сайте агентства.

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© AP Photo / Maxim Marmur
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Сборка МКС началась в 1998 году. Первоначально планировалось, что станция прекратит работу в 2020 году, но ее эксплуатацию продлили до 2024 года. Сейчас обсуждается возможность продления работы еще на четыре года. Основными партнерами по МКС выступают Россия, США, Европа, Япония и Канада.

В отчете описывается, что перед сведением станции с орбиты экипаж должен будет покинуть ее, а сама операция будет проводиться в автоматическом режиме российским Центром управления полетами.

По оценкам NASA, около 16 процентов массы станции (на сегодняшний день она ориентировочно составляет 417 тонн) выдержит вход в атмосферу и достигнет поверхности Земли. Речь идет о падении от 24,3 до 78,6 тонн (от 53,5 тысячи до 173,25 тысячи фунтов в американской мере весов) мусора.

Как отмечают авторы отчета, задача при сведении станции с орбиты состоит в том, чтобы уложить все обломки в незаселенной южной части Тихого океана. "Предполагается, что воздействие на окружающую среду будет незначительным, поскольку любые токсичные жидкости или материалы, как ожидается, сгорят во время входа в атмосферу", — говорится в документе.

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При этом, считают авторы, обломки будут иметь достаточную кинетическую энергию, чтобы нанести ущерб людям, постройкам или морским судам.

В отчете также указывается, что пока нет утвержденного и согласованного плана сведения МКС с орбиты. План, составленный NASA в январе 2017 года, сейчас находится на согласовании в "Роскосмосе". При этом само NASA продолжает работать над различными техническими деталями такой операции.

По данным оператора российского сегмента МКС — Ракетно-космической корпорации "Энергия" — на конец 2016 года общая стоимость создания и поддержания работоспособности станции оценивалась в 121,6 миллиарда долларов. Из них вклад США составил 81,8 миллиарда, России — 9,3 миллиарда, Европы — 12,9 миллиарда, Японии — 14,8 миллиарда и Канады — 2,8 миллиарда долларов.

Ранее РКК "Энергия" предлагала построить транспортный корабль повышенной грузоподъемности на базе "Прогресс МС", который можно было бы использовать для сведения МКС с орбиты. Однако, как сообщалось, проект заморозили.

На случай ЧП

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© Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино"
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Помимо планового сведения с орбиты по завершении эксплуатации, NASA рассматривает и сценарии затопления МКС в случае ЧП на орбите. Основными причинами, которые могут привести к такой ситуации и немедленной эвакуации экипажа, американские специалисты называют разгерметизацию из-за удара метеорита или космического мусора (вероятность 1 к 120), пожара (1 к 46 тысячам) или выделения во внутренний объем станции токсичного аммиака (1 на 5,6 миллиона).

В случае разгерметизации у руководства полетом будет только 180 суток на затопление станции. Именно на такой срок работы в разгерметизированном объеме рассчитана авионика в российском сегменте МКС, откуда ведется управление двигателями.

В документе утверждается, что у NASA нет на случай ЧП четкого плана действий, который предполагал бы безопасное затопление МКС в океане. Кроме того, на такой маневр потребуется больше топлива, чем запасено на станции, а значит, на безжизненную станцию придется отправлять несколько грузовых кораблей с топливом и все это время поддерживать ее орбиту.

Кроме того, из-за сокращения количества запусков российских грузовиков "Прогресс" после 2021 года может возникнуть проблема с доставкой топлива на МКС. "Без альтернативы у NASA есть риск получить недостаток ракетного топлива для гарантированного и контролируемого сведения станции в экстренной ситуации", — говорится в отчете.

Поэтому в июле NASA провело тестовую коррекцию орбиты МКС с помощью американского частного грузового корабля Cygnus, чтобы протестировать саму возможность использования какой-то другой космической техники, кроме "Прогрессов".

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Космос
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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zhora_vaskin
А почему нельзя отстыковывать по одному модулю и сводить их с орбиты по очереди?
10:43
02.08.2018
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